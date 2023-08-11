12 августа
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Происшествия

Житель Алтайского края поджег собутыльника вместо печки

34-летний житель Тальменского района предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Обвиняемый выпивал со своим знакомым в феврале этого года.

В какой-то момент им стало холодно, но никто из мужчин не захотел топить печь. Приятели поссорились, но вопрос не решили, и гость лег спать.

В итоге хозяин дома схватил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил спящего мужчину и поджег.

36-летний пострадавший получил значительный ожог тела и скончался спустя несколько дней в больнице.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Ранее неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае.

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