Житель Алтайского края купил пылесос и отсудил у продавца 50 тыс. рублей

Мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов бытовой техники пылесос за 8,9 тыс. рублей.
В ходе эксплуатации в товаре возникли существенные технические недостатки. Покупатель сдал пылесос на гарантийный ремонт, однако ему отказали и оставили претензию без ответа.
После проведения судебно-товароведческой экспертизы пылесос признали товаром ненадлежащего качества.
С ответчика взыскали сумму товара, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на экспертизу и госпошлину в размере свыше 49 тыс. рублей.
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