Жесткое ДТП с вылетом в кювет произошло в Алтайском крае

ДТП произошло в Волчихинском районе. Известно, что скорая помощь ехала в сторону Рубцовска.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Барнауле разыскивали автомобилиста, который скрылся с места ДТП.
Водитель скорой помощи не справился с управлением на скользкой дороге, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло в Волчихинском районе. Известно, что скорая помощь ехала в сторону Рубцовска.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Барнауле разыскивали автомобилиста, который скрылся с места ДТП.
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