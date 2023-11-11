Жесткое ДТП с участием легковушек произошло в Барнауле

У одного из автомобилей повреждена передняя часть с правой стороны.
Другой забрал эвакуатор. У него помят багажник и нет заднего стекла.
Подробности неизвестны. О пострадавших не сообщают.
Автомобили столкнулись на шоссе Ленточный бор, сообщает Barnaul 22.
У одного из автомобилей повреждена передняя часть с правой стороны.
Другой забрал эвакуатор. У него помят багажник и нет заднего стекла.
Подробности неизвестны. О пострадавших не сообщают.
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