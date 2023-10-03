Жесткое ДТП произошло в Первомайском районе

55-летний водитель не справился с управлением автобуса, в результате чего он опрокинулся и вылетел в кювет.
Четыре пассажира и водитель получили травмы.
По факту происшествия назначили проверку.
В Первомайском районе перевернулась маршрутка "Барнаул - Тальменка", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
55-летний водитель не справился с управлением автобуса, в результате чего он опрокинулся и вылетел в кювет.
Четыре пассажира и водитель получили травмы.
По факту происшествия назначили проверку.
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