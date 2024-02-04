Жесткая автомобильная авария произошла на ул. Попова в Барнауле

По словам очевидцев, в ДТП получили повреждения более пяти автомобилей.
Сообщают, что водителю одной из легковушек стало плохо, и он выжал газ до упора.
Ранее в Барнауле собралась пробка из трамваев.
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Несколько легковых автомобилей столкнулись на пересечении ул. Попова и остановки "Детская поликлиника №7", сообщает Barnaul 22.
По словам очевидцев, в ДТП получили повреждения более пяти автомобилей.
Сообщают, что водителю одной из легковушек стало плохо, и он выжал газ до упора.
Ранее в Барнауле собралась пробка из трамваев.
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