Женщину, которая подбивала жителей поджигать здания органов власти, будут судить в Алтайском крае

Жительницу Барнаула будут судить за сотрудниченско с украинским военизированным объединением, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что 45-летняя обвиняемая в конце 2022 года связалась с запрещенной в России организацией, признанной террористической.

По их указанию она начала разыскивать на территории Алтайского края жителей, готовых поджигать здания органов власти.

В марте 2023 года женщину задержали, она признала вину.

Расследование по уголовному делу завершили, ей предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе.

Дело направили в суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Ранее в России за сутки пытались поджечь девять военкоматов. Позже подобные случаи начали происходить почти ежедневно - дело оказалось в мошенниках, которые обманывали людей и утверждали, что в зданиях находятся мошенники, которых необходимо ликвидировать.