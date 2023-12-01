Женщина убила мужа ударом в нос за отказ от путешествия

Жительница индийского города Пуна ударила супруга в нос и сломала ему несколько зубов. В результате у него началось сильное кровотечение. Он потерял сознание и скончался.
В отношении индианки возбудили уголовное дело и заключили ее под стражу.
Ранее на Алтае 18-летний парень случайно убил приятеля.
Во время борьбы молодой человек обхватил товарища руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Но он выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, потерял равновесие и сам упал на него.