Женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем

В США Эллисон Ли Шардин поссорилась с мужем и совратила двух 15-летних подростков. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина совратила подростков в отеле, в котором остановилась хоккейная команда.

Она решила познакомиться с нескольким спортсменами и пожаловалась им на личную жизнь. Позже она написала одному из них, что поссорилась с мужем и хочет зайти в номер.

В номере оказалось трое подростков, при этом женщина легла к двум из них в постель и говорила на сексуальные темы.

Хоккеисты чувствовали, что Шардин давит на них, поэтому попросили ее выйти. Женщина не отступала и даже посетила несколько матчей.

Вскоре полиций узнала о неправомерных действиях Эллисон и ее обвини в сексуальном растлении.

Скоро ей вынесут приговор, а муж подал на развод после таких новостей.

Ранее сообщалось, что извращенец напал на жительницу Барнаула на пустыре за "Европой".

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