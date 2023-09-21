Женщина попала в реанимацию после уборки в саду

Женщина не стала обращаться в больницу сразу после укуса, потому что решила, что это не опасно.
Через какое-то время у нее сильно отекла нога, поднялось давление и она почувствовала сильную боль. Тогда она вызвала скорую и ее забрали в реанимацию.
Врачи назначили 60-летней пациентке детоксикационную терапию. Также взяли анализы, сделали сканирование вен и ввели противостолбнячную сыворотку.
На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже отправилась домой.
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