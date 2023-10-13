Женщина погибла во время веселого конкурса по поеданию зефира

Женщина решила поучаствовать в конкурсе по поеданию зефира и перестала дышать, сообщает Lenta.ru.

Это произошло в Великобритании. Задание заключалось в том, чтобы засунуть в рот максимальное количество маршмеллоу. Сначала все хорошо. Она засовывала зефир и смеялась, но потом резко упала.

Все зрители бросились ей помогать. Однако дыхательные пути были заблокированы и спасти ее не удалось.

На данный момент проводится проверка.

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