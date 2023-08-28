29 августа
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Происшествия

Женщина обвинила своего мужа в изнасиловании их годовалого ребенка

Москвичка намеренно обвинила мужчину, с которым состояла в браке, в изнасиловании их дочери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мягкая игрушка.
Мягкая игрушка.
СС0.

Супруги выпивали дома, в какой-то момент они поссорились и разошлись по разным комнатам. Жена пошла смотреть телевизор, а муж отправился присматривать за дочкой.

Через какое-то время малышка начала плакать, супруга решила, что дочку изнасиловал отец. Она вызвала скорую и полицию.

Однако следов насилия над годовалой девочкой не было обнаружено. В ходе выяснения обстоятельств супруги рассказали, как все было на самом деле.

Во время застолья женщина увидела, как ее супруг переписываться с коллегой по работе и устроила скандал.

В ходе скандала, мужчина повалил женщину на диван и ушел в комнату дочери. А жена громко включила телевизор, из-за которого проснулся ребенок и начал громко плакать. Именно в этот момент мать малышки начала кричать: "Насилуют!".

Правоохранительные начали проверку в отношении обоих супругов.

Ранее в Челябинской области 8-летняя девочка рассказала, что ее изнасиловал учитель.

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