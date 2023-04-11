12 апреля
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Происшествия

Завотделением алтайской больницы попалась на уловки мошенников и потеряла почти семь млн рублей

48-летняя заведующая отделением городской больницы Рубцовска обратилась с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Как рассказала пострадавшая, ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей полиции.

Злоумышленница убедила, что некий мужчина с якобы доверенностью от имени рубцовчанки пытается оформить кредит на 2,5 млн рублей.

Далее позвонил лже-сотрудник банка, который пояснил, что все имеющиеся деньги нужно срочно перевести на «безопасный счет».

Заведующая доверилась и перевела на продиктованный номер свои личные накопления в размере 850 тыс. рублей.

Затем, полностью попав под влияние аферистов, пострадавшая взяла три кредита на более чем шесть млн рублей и также отправила деньги мошенникам.

Когда женщина поняла, что произошло, она обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.

Правоохранители напоминают, что никаких специальных безопасных счетов не существует. Все вопросы, касающиеся банковских счетов, нужно решать через личный визит в учреждение или самостоятельный звонок на горячую линию.

Ранее 29-летняя жительница Барнаула набрала кредитов и перевела деньги мошенникам. Потерпевшая лишилась 540 тыс. рублей.

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