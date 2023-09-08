Зашла в собственный подъезд и растворилась в воздухе. Что произошло с Ириной Сафоновой, которая пропала 14 лет назад в Новосибирске

Ирина Софонова жили в Академгородке с сыном. Ей было 28 лет и она работала детским психологом. В семье все было хорошо: у Ирины был муж, который жил в Москве, а сама она встречалась со своим давним другом по школе Александром Скурихиным, сообщает "КП - Новосибирск".

Девушка пропала в ночь с 8 на 9 сентября. В ту страшную ночь она отправилась в кинотеатр со своим парнем, после этого он отвез ее домой. Ирина зашла в подъезд и больше ее никто не видел.

Через час соседка найдет ключи около лифта и разместит объявление о их пропаже. К хозяйке они так и не вернулись.

На поиски сибирячки направились сотни человек. Они осматривали весь Академгородок, выезжали за его пределы, но так и не нашли никаких зацепок. Пропажу девушки обсуждали на форуме, строили теории и даже выявили несколько версий.

Полиция сразу же стала подозревать парня Ирины. Его машину обсматривали, искали следы борьбы и крови. Однако найти ничего не удалось. Также Александра проверили на детекторе лжи - чист.

Ирина Сафонова Соцсети

Отметим, что Александр возглавил группу поиска и сам терялся в догадках. Он был готов поверить даже в версию с инопланетянами.

Вторым подозреваемым был муж Ирины - Владимир Сафонов. И его проверяли на детекторе лжи - допрос ничего не дал.

Были версии, что на девушку напал душевнобольной или сатанист. Но никаких следов не было - девушка будто испарилась в воздухе.

Догадки экстрасенсов

Через месяц после исчезновения добровольцы заплатили столичному магу 12 тыс. рублей, вручили ему браслет и кофту Ирины. Ответа он не дал.

До сих пор экстрасенсы дают комментарии об исчезновении и все говорят о плохом. Многие из них считают, что девушки изнасиловали и убили, а тело вывезли за пределы города.

Что сейчас

Сын Ирины переехал в Москву к отцу, а в 2017 году, когда ему исполнилось 18 снова перебрался в Новосибирск. Отчасти он сам хочет разгадать почему его мама пропала.

Сейчас Андрей работает тренером, мать Ирины вышла на пенсию, а Скурихин завел новую семью.

Пока что остается гадать, что случилось.

Ранее сообщалось, что родители в Барнауле подозревают женщину на сером Nissan в отношении к пропаже 12-летней девочки.