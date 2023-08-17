Заполыхала ледовая арена за 23 млрд рублей в центре российского города (обновлено). Видео

Горожане заметили густой черный дым, который валит со стороны спортивного сооружения. Арену строят на месте снесенной телебашни, указывает E1.ru.
Пока неизвестно, что стало причиной крупного пожара.
Обновлено 15:41:
На месте работают пожарные, они устанавливают лестницу, чтобы подняться на шестой этаж и установить причину пожара.
Факт
Между тем стоимость недостройнной постройки оценена в 23 млрд рублей.
Ранее страшный пожар охватил тысячи метров в селе Шайдриха Свердловской области. Властям пришлось ввести режим ЧС.