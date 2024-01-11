Запланирована первая казнь через удушение азотом

Первая в истории США казнь заключенного с помощью чистого азота запланирована на 25 января.

Осужденный ранее обратился к суду с просьбой не применять к нему этот вид казни, сообщает NBC News. Причем заключенного пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но из-за проблем с введением капельницы в вену от этого способа пришлось отказаться.

Мужчина осужден за заказное убийство женщины в 1988 году. Сообщника казнили в 2010 году. Власти собираются заставить дышать заключенного только азотом, что приведет к гипоксии и смерти, указывает bfm.ru.

У осужденного еще есть возможность оспорить решение в Верховном суде США.

О казни

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах (Алабаме, Оклахоме и Миссисипи), но никогда ранее не применялась.

Ранее к смертной казни и строгому режиму приговорили родителей в Белоруссии, которые издевались над ребенком и убили его. И впервые за 20 лет казнили сингапурскую женщину-наркокурьера.

Ее задержали в 2018 году за перевозку 30 граммов героина, указывает Газета.Ru.

Женщину повесили.

Также приговоренный к смертной казни выдавил себе глаз и съел его. Исполнение наказания отложили — его адвокаты потребовали дополнительное время на подготовку к заседанию по поводу вменяемости приговоренного.

Поводом для сомнений в психическом здоровье стали инциденты, произошедшие за время его пребывания в тюрьме.

Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз он съел.

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