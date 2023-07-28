28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Задержали мужчину, у которого находилась пропавшая восьмилетняя девочка

В Екатеринбурге задержали мужчину, у которого в ночь на 28 июля нашли пропавшую восьмилетнюю девочку.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Девочку подозреваемый позвал к себе в гости. Дело в том, что у него есть маленькая дочь, но с ней ему общаться запретили.

Предварительно, ничего противоправного в отношении девочки он не совершил, указывает e1.ru.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечиня.

Что произошло

Девочка вышла из дома около 10 утра 26 июля и пропала. Родители хватились только к обеду. Обратились в полицию, вечером следующего дня подключили волонтеров.

В розыске принимали участие около 350 волонтеров и сотрудников полиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость