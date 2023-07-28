Задержали мужчину, у которого находилась пропавшая восьмилетняя девочка

Девочку подозреваемый позвал к себе в гости. Дело в том, что у него есть маленькая дочь, но с ней ему общаться запретили.
Предварительно, ничего противоправного в отношении девочки он не совершил, указывает e1.ru.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечиня.
Что произошло
Девочка вышла из дома около 10 утра 26 июля и пропала. Родители хватились только к обеду. Обратились в полицию, вечером следующего дня подключили волонтеров.
В розыске принимали участие около 350 волонтеров и сотрудников полиции.