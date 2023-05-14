16 мая
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Происшествия

Заблокировать счета и соцсети блогера Блиновской попросили Генпрокуратуру

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать счета и соцсети Елены Блиновской, сообщает RT..

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

По словам Бородина, на сайте Блиновской до сих пор можно купить любой ее марафон. Общественник подсчитал - Блиновская смогла заработать 5 млн рублей только на новости о повышении стоимости ее марафонов. При том, что она находится под домашним арестом.

Бородин уверен - марафонщица считает, что ей все сойдет с рук, указывает Газета.Ru.

Ранее Блиновская остановила продажи своих марафонов, чтобы не попасть в СИЗО.

Блиновская дала указание кураторам — именно они активно продавали ее курсы даже после возбуждения уголовного дела. Сейчас купить "пакет к успеху" на телефоне Блиновской уже нельзя.

Между тем из некоторых старых семинаров не убрали кнопку "оплатить", поэтому клиенты Блиновской при желании все равно могут отправить ей деньги, правда взамен ничего не получат.

Что произошло?

По делу Елены Блиновской возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что блогер в 2019—2021 годах не заплатила налоги на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.

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