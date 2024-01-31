За месяц в Японии зафиксировано более 1200 землетрясений

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии увеличилось до 238 человек, сообщает ТАСС.

Пострадали более 1 тыс. человек.

С 1 января в Японии зафиксировано более 1200 землетрясений. Магнитуда самого сильного, которое произошло в начале месяца, достигала 7,6, напоминает "Коммерсантъ".

Больше всего погибших были придавлены тяжелыми объектами, многие погибли от удушья и от переохлаждения.

Ранее сразу два мощных землетрясения произошли в Китае.

Магнитуда сейсмособытий составила 5,7 и 3,9. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане. На телефон 112 поступило сообщение, что в домах появились трещины, качаются люстры.

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