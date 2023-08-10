12 августа
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Происшествия

Юная россиянка написала последнее сообщение, после чего ее нашли мертвой в лесополосе

Накануне в лесополосе под Каменск-Уральском нашли мертвой 16-летнюю девушку.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Она возвращалась в город на электричке из Екатеринбурга поздно вечером. И по пути написала сообщение-обращение.

В нем девушка попросила ее не трогать и не насиловать, так как ей предстояло пройти поздно порядка шести километров. А после 23:00 автобусы уже не ходили, указывает E1.ru.

Сообщение она отправила в 23:05. Последний раз на связи была в 23:30, когда проходила мимо местного кафе. Но уже в 23:50 9 августа обнаружили ее тело.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее на съемной квартире в Новосибирске нашли убитой 24-летнюю уроженку Алейска.

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