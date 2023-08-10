Взрывоопасную находку сделали на территории одного из предприятий Барнаула

Подозрительный предмет нашли при расчистке промзоны на территории одного из барнаульского предприятия.
На место прибыли взрывотехник и кинолог группы разминирования.
Объект идентифицировали как минометный снаряд размером 107 мм.
Боеприпас пролежал в земле довольно долго, он был ржавый и подвержен коррозии. Однако все еще был опасен.
Находку отвезли на военный полигон и уничтожили накладным снарядом.
Гражданам напоминают, что при обнаружении подобных предметов строго запрещено трогать их и перемещать. Следует срочно сообщить о находке правоохранителям.
Ранее мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.