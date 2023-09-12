Второй пилот Airbus A320 рассказал, как прошла экстренная посадка самолета в поле

Герой родом из Верхней Пышмы, живет в Екатеринбурге, где его сейчас ждет супруга.
Ранее появились фотографии с места аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.
Второй пилот Эдуард Семенов высказался об экстренной посадке: "Помогли вера и годы практики", сообщает Mash Siberia.
Герой родом из Верхней Пышмы, живет в Екатеринбурге, где его сейчас ждет супруга.
Ранее появились фотографии с места аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.
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