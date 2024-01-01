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Происшествия

ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. Есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, пострадали 13 граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Обстрел Донецка
Обстрел Донецка
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По данным ТАСС, под огонь попала пятизвездочная гостиница "Донбасс палас". РИА Новости сообщают, что, по информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.

Также под обстрел из реактивных систем залпового огня попали Калининский и Буденновский районы, добавляет глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, погибли четыре человека, 13 граждан пострадали. Среди погибших есть журналист, еще один ранен.

Ранее с вечера 29 по 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. Погибло более 21 человека, больше сотни пострадали.

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