29 июня
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Происшествия

Врачи спасли россиянку, которую ударил гарпуном в шею разъяренный сосед

Врачи Приморья спасли женщину, чью шею насквозь проткнули гарпуном. Это сделал ее разъяренный сосед. Об этом сообщает Telegram-канал "Минздрав Приморья".

Рентгеновский снимок шеи жительницы Приморья
Рентгеновский снимок шеи жительницы Приморья
Минздрав Приморья

Напоминаем, что в поселке Трудовое в Приморье мужчина поджег своего соседа из самодельного гранатомета. А после достал ружье для подводной охоты и выстрелил гарпуном в шею женщине.

Несмотря на торчащую стрелу, женщина сохраняла спокойствие и самостоятельно обратилась за помощью в больницу. По мнению врачей, такое ранение считается смертельным. Однако женщине повезло - стрела не задела жизненно важные органы.

Пострадавшей срочно провели обследование. Выяснилось, что у нее частично повреждена щитовидная железа. Врачи тут же провели операцию, которая длилась полтора часа.

Операция прошла успешно, щитовидную железу удалось сохранить. На утро женщина уже улыбалась и спокойно разговаривала.

"В принципе пациентка родилась" в рубашке", - заявил сосудистый хирург «ВКБ№2» Максим Еременко.

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