4 июня
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в пожаре в алтайском селе Вавилон

Следователи СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибло двое детей, в селе Вавилон Алейского района 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Пожар в Алейском районе
Пожар в Алейском районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

3 июня в селе Вавилон Алейского района произошел пожар в частном доме. Внутри находилась женщина с тремя детьми.

Мать успела вынести грудного ребенка, однако трехлетняя девочка и шестилетний мальчик остались внутри. Они погибли в пожаре.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам по факту пожара.

Следователи осматривают место происшествия. Стало известно, что семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная.

Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправность электрической проводки.

"Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщают в ведомстве.

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