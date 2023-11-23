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Происшествия

Возбудили уголовное дело против мужчины, который выстрелил в челюсть женщине в Алтайском крае

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности жуткого дела.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Как рассказали в ведомстве, 13 сентября сотрудники отдела полиции по Залесовскому району в Алтайском крае выехали на сигнал о том, что в одном из сел района края мужчина избил свою знакомую.

Выяснилось, что между пьяным гражданином 1977 года рождения и его знакомой 1968 года рождения произошла ссора. Мужчина выстрелил в женщину из пневматического пистолета и попал ей в челюсть.

Тирана задержали, потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.

17 ноября следствием в отношении него возбуждено УД по ч.3. ст.30, ч.1.ст.105 – покушение на убийство.

После этого 20 ноября мужчина отправил оскорбительное сообщение пострадавшей. Она обратилась в полицию с заявлением.

Заявление приняли, зарегистрировали. По данному факту проводится проверка.

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