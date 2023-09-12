В Новосибирской области в поле 12 сентября экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний".

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщили в МЧС, на борту находились 167 человек. Ранее сообщалось о 159. Из них - 23 ребенка и шесть членов экипажа.

Telegram-канал "112" сообщил, что, возможно, у самолета в небе загорелся двигатель.

При посадке никто не пострадал. Сейчас эвакуированные пассажиры находятся в ДК села Убинское Новосибирской области. Там им дали еду и воду. На месте работает психолог.

На борту находились четверо граждан Казахстана:

1) Жуков Виктор;

2) Жукова Светлана;

3) Михутдинов Радим;

4) Михутдинова Ольга;

Ранее самолет "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле. Мы рассказывали, что известно о громкой аварии и когда она произошла.