Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Как сообщили в МЧС, на борту находились 167 человек. Ранее сообщалось о 159. Из них - 23 ребенка и шесть членов экипажа.
Telegram-канал "112" сообщил, что, возможно, у самолета в небе загорелся двигатель.
При посадке никто не пострадал. Сейчас эвакуированные пассажиры находятся в ДК села Убинское Новосибирской области. Там им дали еду и воду. На месте работает психолог.
На борту находились четверо граждан Казахстана:
1) Жуков Виктор;
2) Жукова Светлана;
3) Михутдинов Радим;
4) Михутдинова Ольга;
Ранее самолет "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле. Мы рассказывали, что известно о громкой аварии и когда она произошла.