12 сентября
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Происшествия

Возбудили уголовное дело по факту экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском. Подробности

В Новосибирской области в поле 12 сентября экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний".

Самолет.
Самолет.
112

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщили в МЧС, на борту находились 167 человек. Ранее сообщалось о 159. Из них - 23 ребенка и шесть членов экипажа.

Telegram-канал "112" сообщил, что, возможно, у самолета в небе загорелся двигатель.

При посадке никто не пострадал. Сейчас эвакуированные пассажиры находятся в ДК села Убинское Новосибирской области. Там им дали еду и воду. На месте работает психолог.

На борту находились четверо граждан Казахстана:

1) Жуков Виктор;
2) Жукова Светлана;
3) Михутдинов Радим;
4) Михутдинова Ольга;

Ранее самолет "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле. Мы рассказывали, что известно о громкой аварии и когда она произошла.

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