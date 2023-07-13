Воспитанники детского сада массово отравились в Амурской области

В детском саду в Амурской области отравились сразу 17 детей. Об этом сообщает РБК .

Пострадали воспитанники детского сада № 16 «Золотая рыбка». Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства.

В частности, в садике не оказалось необходимых чистящих средств и москитных сеток, а также не проводилась дезинфекция игрушек.

Суд признал детский сад виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП).

"Золотую рыбку" закрыли на два месяца.

Причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция или серозный менингит.

Ранее в Орске отравились 36 малышей в детских садах. Причиной отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. Госпитализировано девять детей, они находится в состоянии средней тяжести.