Вор-рецидивист сбежал от правоохранителей через окно служебной машины

В Сургуте ночью ранее судимый мужчина вновь попался на преступлении.

На этот раз вора задержали по подозрению в употреблении наркотиков, сообщает SHOT.

Ранее он был судим за грабеж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества. В ходе задержания на него оставили два административных дела: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования.

В суд обвиняемого повезли на служебной машине в сопровождении двух конвоиров.

Когда они прибыли на место, преступник заметил, что окно автомобиля открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время его ищут.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина.

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