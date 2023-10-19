21 октября
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Происшествия

Вооруженное нападение на людей из ненависти к человечеству готовил россиянин несколько лет

В городе Свободном Амурской области вынесли обвинительный приговор юноше, собиравшемуся совершить вооруженное нападение на людей.

Суд.
Суд.
unsplash.com

О преступлении задумался еще в 2018 году, указывает Газета.Ru. Он стал презирать людей.

Поступил в институт и стал активнее готовиться к нападению. Изучал информацию о взрывчатых веществах. В итоге его арестовали — соответственно, не смог реализовать задуманное.

На суде признал вину в полном объеме, раскаялся и получил в качестве наказания в виде 2,5 лет колонии общего режима.

Ранее в Ростовской области подросток совершил нападение в школе. Вооруженный ножом подросток скрыл лицо за маской и при попытке зайти в школу ранил четырех человек.

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