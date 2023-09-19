Военные нашли обломки истребителя-невидимки

Авиабаза подтвердила, что летчик в безопасности. Военные не раскрыли причину катапультирования пилота, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что в районе озер военные ищут пропавший «стелс»-истребитель.
Самолет F-35B из эскадрильи истребителей второго авиакрыла морской пехоты вылетел с авиабазы.
В полете произошла нештатная ситуация. Какая — не уточняется. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Поиски пропавшего F-35B сосредоточены в районе озер в центральной части штата Южная Каролина.
Ранее самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки.
Самолет начал гореть во время посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Там базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.
Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь. Пострадавших нет, все члены экипажа оказались в порядке.