15 июля
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Происшествия

Водонагреватель украл барнаулец у товарища

В отдел полиции Барнаула поступило заявление от потерпевшего.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Мужчина рассказал, что неизвестный пробрался в дом и умыкнул два фотоаппарата, куртку, джинсы и сумку. Также в числе похищенного — водонагреватель, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Вскоре подозреваемого задержали. Он сознался, что похитил эти вещи.

Вполне возможно, что водонагреватель ему понадобился для гигиенических процедур во время опрессовки. Правда, не сообщается, есть у него дома горячая вода или нет.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее подростки украли арбуз из фруктового павильона в Барнауле, подумали и вернулись обратно с деньгами.

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