21 октября
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Происшествия

Водитель трейлера утонул в яме с семечками

В селе Половинное Новосибирской области произошло трагическое происшествие.

Семечки.
Семечки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мужчина провалился в яму с семечками и не смог выбраться, сообщает Baza. ЧП случилось на элеваторе. Он приехал туда для разгрузки семян. Через специальную воронку шофер начал загружать семечки в хранилище.

Предварительно, он случайно уронил свой инструмент в яму, которая образовалась из-за заваливания грунта.

Мужчина попытался достать инструмент, но сам провалился в яму.

Он умер от недостатка кислорода, указывает "МК".

Ранее сообщалось, что московским киллером оказался герой Абхазии — его опознали по семечкам. Преступника удалось поймать благодаря оставленной на месте преступления шелухе от семечек. Криминалисты обнаружили на ней ДНК убийцы.

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