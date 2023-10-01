Водитель КамАЗа наехал на стадо баранов на алтайской федеральной трассе

В Алтайском крае водитель КамАЗа с прицепом сбил стадо баранов.

Происшествие случилось 1 октября в 10:30 местного времени на участке федеральной трассы А-321 Барнаул — Павловск — Республика Казахстан, пишет "Алтайская правда".

Водитель пытался избежать столкновения. Тщетно. несколько животных буквально разбросало на обочине дороги.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стадо овец съело 100 кг конопли и фермер остался без урожая.

Фермер уточнил, что животные успели съесть около 100 кг медицинской конопли. При этом часть его урожая уже пострадала от шторма.

Причиной такого вторжения послужил недостаток травы. Из-за шторма и наводнений на равнине почти не осталось урожая.