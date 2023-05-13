Водитель иномарки погиб в жутком ДТП под Барнаулом

67-летний водитель "Мазды" решил пойти на обгон и врезался во встречный автомобиль "Тойота Ипсум", за рулем которого был 65-летний мужчина.
"Тойоту" отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с ГАЗелью под управлением 57-летнего мужчины.
Водитель "Тойоты" погиб до приезда скорой. Травмы также получили пассажиры ГАЗели и "Ипсума" - 49-летняя и 66-летняя женщины. Их госпитализировали.
Полиция ведет проверку, выясняют обстоятельства аварии.
Ранее, вечером предыдущего дня, автомобиль разлетелся напополам после жесткого ДТП в Барнауле.
Машина с 19-летним водителем за рулем влетела в бордюр. Пассажира того же возраста госпитализировали, водителю оказали медпомощь.