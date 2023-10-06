Во время рейса из Бангкока в Москву мужчина набросился на своего соседа с металлической вилкой

Пассажир "Аэрофлота" набросился на своего соседа с металлической вилкой и начал колоть в разные места. Мужчину не устроило, что его сидение качал другой пассажир, когда тот ел. Об этом рассказывает Telegram-канал "SHOT".

Алексей Фурсов, так зовут дебошира, откинул столик, чтобы поесть во время долгого перелета. Сосед Фурсова постоянно двигался, тем самым шатая его еду.

У мужчины сдали нервы и он, схватив металлическую вилку, со всей силы начал вонзать ее в соседа. Пассажир получил три удара в плечо, грудь и спину.

Бортпроводники отобрали у Алексея вилку, связали его и заковали пластмассовыми наручниками. Поесть нормально Фурсову так и неудалось.

После посадки дебошир был передан полицейским.

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