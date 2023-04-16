Внедорожник протаранил припаркованные автомобили в Барнауле

Очевидцы сообщили, что водитель въехал в автомобили на парковке, а затем скрылся с места ДТП по встречной полосе.
Предполагают, что он был пьян.
Ранее микроавтобус перевернулся на алтайской трассе из-за непогоды.
Утром 16 апреля в Барнауле на пр. Энергетиков произошло ДТП с внедорожником. Подробности сообщили в «Инцидент Барнаул».
Очевидцы сообщили, что водитель въехал в автомобили на парковке, а затем скрылся с места ДТП по встречной полосе.
Предполагают, что он был пьян.
Ранее микроавтобус перевернулся на алтайской трассе из-за непогоды.
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