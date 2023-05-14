Вместо самокатов: сумку с автоматами и боевыми патронами выловили на магнит из реки

Работники сервиса по аренде самокатов на дне Москвы-реки нашли арсенал, сообщает Telegram-канал «112» .

Служба безопасности популярного кикшеринга занимались поиском пропавших электросамокатов. По данным системы, они находились на дне реки.

Самокаты стали доставать оттуда с помощью специальных магнитов. Но выяснилось, что под водой также находились два автомата и пять рожков с боевыми патронами, указывает Газета.Ru.

О находке сообщили в полицию.

Ранее россиянин пошел по грибы, а нашел "лукошко" с гранатами. Мужчина позвонил в полицию. Экспертиза установила - грибник нашел ВОГ-25.

Также предмет, подозрительно похожий на гранату, заметили в реке Обь. Жители Новосибирска предположили, что предмет может быть страйкбольной гранатой, чей корпус сделан из пластика.