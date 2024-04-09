10 апреля
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Происшествия

Власти Барнаула опровергли сообщение о обвале дамбы

Стало известно, что 9 апреля во Власихе обрушилась дамба. Но власти Барнаула поспешили опровергнуть эту информацию и сообщили в Telegram-канале, что произошло частичное повреждение дороги перед мостовой переправой и нарушение металлической части пешеходного моста.

Во Власихе обрушилась дамба.
Во Власихе обрушилась дамба.
«Вести Алтай»

Повреждение произошло из-за подмыва грунта в барнаульском селе.

В настоящее время место повреждения огорожено сигнальной лентой, установлены железобетонные блоки, пластиковые ограждения, знаки, запрещающие проезд автомобильного транспорта и проход пешеходов.

Также сообщили об альтернативных путях обхода к объектам, они расположены по ул. Сибирской и ул.Первомайской.

Власти отметили, что в настоящее время комитетом по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула ведется работа по расчету стоимости работ для восстановления повреждений.

Ранее altapress.ru публиковал фото с места происшествия.

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