Выжившая в авиакатастрофе Ми-8 рассказала, что произошло на борту

Жительница Санкт-Петербурга Елена Левшукова, выжившая после крушения вертолета Ми-8 в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, назвала чудом свое спасение, пишет KP.RU.

Говорить и дышать девушка практически не может. Вероятно, обожгла горло дымом. У нее сильный отек дыхательных путей.

Женщина уточнила — в рубашке родились еще две девушки. Одна из них даже смогла отделаться легкими ушибами. А Елена и ее знакомая Юлия «слегка обгорели».

Но 43-летняя петербурженка убеждена — им очень повезло.

События рокового дня кажутся пострадавшей смазанными.

По ее словам, пассажиры не слышали, что говорил пилот перед аварией. Они сидели отдельно, закрылись в кабине.

Сейчас 43-летняя Елена восстанавливается, а дома выздоровевшую маму после несостоявшегося отдыха ждут две ее дочки.

Из каких регионов

Между тем власти республики по-прежнему не называют регионы, из которых туристы прилетели в Горный Алтай. Однако накануне стало известно из сообщения МИД, что на борту находилась гражданка Белоруссии. Она погибла.

Что произошло

Накануне у села Тюнгур произошла авиакатастрофа - вертолет Ми-8 (на борту находилось 16 человек) — зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось перед посадкой.

Четыре пассажира погибли. Это Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников.

Госпитализация не потребовалась одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации. Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы.

Борт выполнял коммерческий рейс к горе Белуха.