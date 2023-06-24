27 июня
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Происшествия

Выследить маньяка-подрывника помогли покемоны

Американские полицейские поймали подозреваемого в организации нескольких взрывов благодаря коллекционным карточкам по франшизе Pokemon, сообщает FOX5.

Pokemon Go.
Pokemon Go.
из открытых источников в интернете

В небольшом городке в июне произошло несколько небольших взрывов. Полицейские не могли выйти на след преступника. Однако после очередного взрыва обнаружили в одной из воронок много коллекционных карточек Pokemon.

Один из офицеров полиции вспомнил, что недавно задерживал некоего мужчину, у которого при себе была стопка карточек с покемонами.

Полиция решила провести обыск в его доме. Там обнаружили несколько пакетов с карточками Pokemon.

Во время допроса задержанный признался, что он взрывал самодельные взрывные устройства (СВУ), указывает Газета.Ru.

После задержания фаната покемонов отпустили на свободу. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что при взрывах никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге осудили блогера, ловившего покемонов в церкви.

Блогер Руслан Соколовский прославился после ролика о ловле покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга. После проверки ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали. В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменялось приобретение "шпионской" ручки-видеокамеры).

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