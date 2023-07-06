Вышел из комы подросток, которого избили сверстники

В Новосибирской области двое подростков избили сверстника так, что тот попал в кому. Парень смог выжить.

В НГС рассказывали, что избивающие были из благополучных семей. Позже оказалось, что конфликт у мальчиков произошел из-за денег.

Парню сначала пшикнули перцовым баллончиком, чтобы тот отвлекся и не смог сопротивляться. Затем ударили ножом в область жизненно-важных органов.

Скорая приехала вовремя, однако парень впал в кому. 6 июля стало известно, что мальчик смог из нее выбраться.

Одного из нападавших отправили по стражу, а другого — под домашний арест.

Ранее мы рассказывали, за что избили журналистку Милашину и адвоката Немова.