Вертолет с двумя новорожденными на борту аварийно приземлился в поле

Вертолет с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку в Сибири, сообщает Telegram-канал Baza .

Это случилось в Иркутской области.

Всего на борту находились семь пассажиров, среди них двое новорожденных из Братска.

Во время полета экипаж услышал странный шум. Командир судна посадил вертолет в поле. При осмотре на земле в правом двигателе нашли повреждения, указывает Газета.Ru.

После приземления младенцев транспортировали в больницу Иркутска.

Ранее вертолет санавиации разбился в Волгограде.

По предварительной информации, вертолет санавиации "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом. Там у него расположено место дислокации. Причины крушения неизвестны.

Сообщалось об одном погибшем. Он был членом экипажа.

И при заходе на посадку вертолет разбился в Мурманске — на борту было 9 человек и ребенок.