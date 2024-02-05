Вертолет Ми-8 пропал в Карелии. Что известно об экипаже и поисках воздушного судна

Обстоятельства
Пропавший Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед — 2024".
Экипаж доставил на состязания спасателей из Санкт-Петербурга и ушел на дозаправку в Петрозаводск. После этого вертолет пропал с радаров.
При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость.
Последний сигнал воздушного судна зафиксировали около 20:30, примерно в 20 км от села Деревянное.
Экипаж
На борту находилось три человека: командир воздушного судна, второй пилот и механик.
Предварительно, экипаж погиб.
Поиски
Стало известно, что вертолет рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Предварительно, в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски.
В 12 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа и большую промоину.
Работы на месте катастрофы продолжат водолазы. Глубина в месте падения может достигать 50 метров.
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