Вертолет МЧС рухнул под лед Онежского озера. Что известно к этому часу

Спасатели обнаружили обломки вертолета. На поверхности льда обнаружена промоина, найдена часть фюзеляжа.
Утром к месту ЧП прибудут водолазы, они продолжат поиск в воде.
Судьба экипажа неизвестна. Предварительно, они погибли, указывает Lenta.ru.
Что произошло
Накануне вертолет Ми-8 МЧС России пропал с радаров в Карелии. На борту находились три человека. Связь пропала над Онежским озером.
Аварийный маяк пропавшего борта не срабатывал.
Полет был разрешен, несмотря на низкую облачность и слабую видимость.
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