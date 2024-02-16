Ведущий телеканала "Катунь 24" прокомментировал видео эфира, во время которого он сматерился

В группе "Инцидент Барнаул" читатели опубликовали видео, на котором Полянский оговаривается и матерится. Это произошло во время утреннего выпуска новостей в 6:15 15 февраля. Цензурная версия вышла на YouTube.

Сам Глеб Полянский на своей странице во "Вконтакте" отметил, что коллеги-журналисты отнеслись к конфузу с пониманием.

"Справедливости ради, от настоящих профессионалов и проверенных пресс-секретарей, понимающих особенности производственного процесса, были сугубо поддержка и лучи добра. Это приятно. Хоть и не обязательно", — написал ведущий.

Глеб Полянский сматерился. Катунь 24

Однако, как рассказал Полянский, не все оказались такими добрыми.

"Но! Мне позвонили и написали несколько человек, которые не выходили на связь годами. Я ору. И они, потирая потные ручки, с плохо скрываемой надеждой спрашивали, мол, а не будет ли у меня проблем, м? Ну таких, как у вас, (Нецензурно выразился - прим. Ред.), не будет. Вряд ли я буду настолько убого проживать свою никчемную жизнь, как вы, чтобы интересоваться скандальчиками с участием местных "селеб". Не дождетесь", — высказался журналист.

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