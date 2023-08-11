Вандалы разрушили надгробия на кладбище в Барнауле

Администрация некрополя обнаружила повреждения 9 и 10 августа при обходе территории.

Делом занялась полиция Индустриального района, на месте работала опергруппа.

Барнаульцев просят обратиться в администрацию кладбища, если горожане заметят еще какие-либо следы вандализма, по телефону 53-34-21, либо в "Специализированную похоронную службу" 35-78-75.

Ранее на этом же кладбище поднялась паника из-за сообщений, что неизвестные раскопали могилу и похитили урну с прахом. Позже урну нашла полиция. Прах оказался на прежнем месте, но в более глубоком слое земли. Полиция предполагает, что урна провалилась вглубь из-за того, что гроб подгнил, и земля осела.