В Великобритании мужчина изнасиловал птицу

В Великобритании вынесли приговор 40-летнему жителю Сандерленда Дэвиду Ли. Он признался, что поймал и изнасиловал чайку. Об этом сообщает издание Express.

По его рассказам, Ли поймал птицу в августе 2022 года. Тогда в его руки попала чайка. Он насиловал птицу, пока смотрел порно на телефоне.

Уличные камеры видеонаблюдения заметили его.

Во время задержания мужчина делала вид, что поймал раненую чайку, а в телефоне искал адреса ветеринарных клиник.

В ходе расследования стало ясно, что британец просматривал порнографические сайты.

Ли признал себя виновным в апреле 2023 года. Но вынесение приговора отложили в связи с подготовкой психиатрического заключения.

Суд приговорил его к 24 неделям тюрьмы.

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