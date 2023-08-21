В Турции автобус упал в пропасть. Погибли 12 человек

Погибли 12 человек, 19 получили различные травмы. Бригады скорой помощи доставляли в ближайшие клиники раненых.
Автокатастрофа произошла в провинции Йозгат, указывает Газета.Ru. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее туристы из Алтайского края попали в серьезное ДТП в Турции.
Микроавтобус с 20 пассажирами направлялся в международный аэропорт Анталья, когда в транспорт влетел мотоцикл. Туристы получили многочисленные травмы из-за разбившегося стекла. Сильнее всего пострадал мужчина, в глаз которого прилетел осколок.
Среди пассажиров была врач, оказавшая экстренную помощь нуждающимся. Она помогла извлечь осколок из глаза мужчины и вколола обезболивающее травмированному мотоциклисту.
По словам очевидцев, прибывшие на место медработники отказали туристам в помощи. Пострадавшие не получили ее и в аэропорту.