25 августа
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Происшествия

В центре столицы нашли гранату

Предмет, который похож на гранату, нашли возле детского садика №809. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Граната.
Граната.
t.me/brnl01.

Взрывное устройство обнаружил мужнина, выгуливавший собаку. На местро происшествия приехала полиция.

Территорию оцепили.

Ранее двое сибиряков собирались подорвать станцию связи, чтобы помешать рассылке повесток.

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